Сильный мороз встрече Нового года не помеха

Сильные морозы обрушились на Приангарье накануне: в ночь на среду столбики термометра опустились до 40-ка градусной отметки. Но аномальный холод не испортил сибирякам праздничного настроения.

"Чем жестче мороз, тем лучше и живее настроение, - говорит дворник Павел Муругов. - С такой погодой я чувствую себя счастливым в праздники и рабочие дни!"

Как ни в чем не бывало жители Иркутска спешили по делам и готовились к Новому году: "Честно говоря, я легко могу выдержать такой мороз, - признается студент Никита Сычев. - Я люблю эту морозную погоду: приятно прогуляться. Если сравнить с жарой, я бы выбрал мороз!"

Синоптики ожидают потепления к пятнице,а пока в МЧС Иркутской области призвали граждан отказаться от дальних поездок. Если же поездку отложить нельзя, напомнили про необходимость взять с собой средства связи, теплые вещи, не отправляться в дорогу в одиночку, запастись топливом и обязательно сообщить родным и близким о своем маршруте.