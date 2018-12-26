Индонезия: поиски, эвакуация. дожди

Индонезийские власти призывают население держаться подальше от прибрежных районов по обе стороны Зондского пролива, пострадавших от цунами. Ученые пришли к выводу, что гигантская волна образовалась из-за обрушения крупного фрагмента вулкана Анак Кракатау в океан. В его окрестностях в среду шли сильные дожди, вызвав частичное затопление населённых пунктов. Это осложняло работу спасателей, которым зачастую приходилось работать по пояс в воде. Из зоны бедствия эвакуированы более 17 тысяч человек.

"Я очень боюсь повторного цунами, поэтому я решила укрыться в более безопасном районе, - говорит эта женщина. - Вода всё время поднимается, и когда идёт дождь, то становится просто страшно: вдруг всё здесь затопит? Вот мы с соседями и решили перебраться в убежище".

В родные места эти люди смогут вернуться лишь после ликвидации последствий удара стихии, восстановления разрушенных домов и инфраструктуры. Да и сохраняющиеся сложные погодные условия могут вызвать новую сейсмическую активность.

"Вся моя семья перенесла настоящий шок, - рассказывает один из эвакуированных. - Наш дом разрушен, и моя лодка также пропала из-за цунами. Поэтому мы эвакуировались сюда и остаёмся пока здесь, ожидая, когда сможем вернуться к нормальной жизни.

Гигантская волна обрушилась на побережье островов Ява и Суматра в минувшую субботу. Серьезно пострадали курортные зоны, в том числе Пляж Сумур и Пляж Карита.

Жертвами стихии стали по меньше мере 429 человек. Более 150 числятся пропавшими без вести, 1400 пострадали. Поисковые работы продолжаются. Оказание помощи пострадавшим осложняется и тем, что одна из главных дорог — шоссе, соединяющее Серанг и Пандегланг — уничтожена волнами.

Из-за риска нового извержения вокруг вулкана установлена зона повышенной опасности радиусом в 2 километра. Власти Индонезии предупредили авиакомпании о необходимости соблюдения мер предосторожности в связи с выбросом пепла из Анак-Кракатау на высоту до 10 км.