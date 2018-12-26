Новое штормовое предупреждение в регионе Суматры и Явы

Индонезийские власти выпустили новое штормовое предупреждение, в котором сообщается о сложнейших погодных условиях в регионе, где расположен вулкан Анак Кракатау. Они также призвали жителей по возможности покинуть побережье. Видимость вблизи острова, на котором находится Анак Кракатау, из-за пыли снизилась до предельных значений.
К мощной приливной волне, ее высота составляла не не менее пяти метров, привело частичное обрушение кратера вулкана.
Сотрудник правительственного агентства мониторинга метеоусловий объясняет, что кроется за цифрой уровня тревоги: "Уровень тревоги - второй, это означает, что население должно находиться на расстоянии 2-х км от побережья".
Число жертв субботнего цунами, как полагают власти, может возрасти, не менее 120 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Поисковые работы продолжаются, в настоящее время спасателям удалось достигнуть труднодоступных районов, они привезли тем, кто выжил, продовольствие, запасы пресной воды, одеяла и медикаменты.
Власти подчеркивают, что цунами, имеющие вулканическое происхождение, сложнее прогнозировать, в отличие от приливных волн, возникающих в результате землетрясений.