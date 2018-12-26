Новое штормовое предупреждение в регионе Суматры и Явы

Индонезийские власти выпустили новое штормовое предупреждение, в котором сообщается о сложнейших погодных условиях в регионе, где расположен вулкан Анак Кракатау. Они также призвали жителей по возможности покинуть побережье. Видимость вблизи острова, на котором находится Анак Кракатау, из-за пыли снизилась до предельных значений.

К мощной приливной волне, ее высота составляла не не менее пяти метров, привело частичное обрушение кратера вулкана.

После цунами, на развалинах дома Фото Рейтер

Сотрудник правительственного агентства мониторинга метеоусловий объясняет, что кроется за цифрой уровня тревоги: "Уровень тревоги - второй, это означает, что население должно находиться на расстоянии 2-х км от побережья".

Число жертв субботнего цунами, как полагают власти, может возрасти, не менее 120 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Полиция пытается обнаружить выживших после цунами Фото Рейтер

Поисковые работы продолжаются, в настоящее время спасателям удалось достигнуть труднодоступных районов, они привезли тем, кто выжил, продовольствие, запасы пресной воды, одеяла и медикаменты.

У этого жителя побережья не осталось больше ничего Фото Рейтер

Власти подчеркивают, что цунами, имеющие вулканическое происхождение, сложнее прогнозировать, в отличие от приливных волн, возникающих в результате землетрясений.

Они сумели выжить в цунами Фото Рейтер