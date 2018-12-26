Индонезия: ливни после цунами

Власти Индонезии выпустили новое штормовое предупреждение для регионов, пострадавших от цунами. Работу спасателей и строителей сильно осложняют приливные дожди. К поисковым операциям привлечены служебные собаки и беспилотники.

Более 20 тысяч человек покинули свои дома, и многие до сих пор не могут вернуться. Власти призывают людей пока оставаться на возвышенностях.

Reuters

«Мы остановились в убежище, где живут те, кто не просто пострадал от цунами, но их дома до сих пор затоплены. По их словам, воде мешают уйти и сильные ливни и, возможно, завалы из обломков в узких местах», — рассказала Euronews сотрудница «Международного Красного Креста» Розмари Норт.

Размытые дороги осложняют и доставку гуманитарной помощи. Из-за погоды до сих пор не удаётся добраться до некоторых труднодоступных поселений. Сотрудники Красного Креста стараются обеспечивать беженцев всем необходимым. С едой, по словам пострадавших от стихии, пока всё в порядке, но не хватает, например, питьевой воды:

Reuters

«Наши усилия сосредоточены в холмистых районах, куда от стихии бежали более 16 тысяч человек. Они сейчас живут у родственников, знакомых, в мечетях и школах. Красный Крест доставляет им воду, полотнища для палаток, одеяла, медикаменты и прочее, что необходимо», — говорит Розмари Норт.

Число жертв стихии по последним данным превышает уже 430 человек, полторы сотни числятся пропавшими без вести. В то же время бедствие затронуло лишь часть страны, и его не стали объявлять общенациональным. Джакарта с благодарностью, но пока отклоняет предложения помощи от других стран.