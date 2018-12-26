Новая смерть на южной границе Америки

Гватемала требует от США расследовать обстоятельства, приведшие к смерти ребенка в центре содержания нелегалов. Накануне стало известно, что восьмилетний мальчик, который пересек границу вместе с отцом, нелегальным мигрантом из Гватемалы, скончался в больнице в Аламогордо.

Этот житель Аламогордо полагает, что "нужно внимательнее относится к состоянию здоровья тех, кто содержится в центрах для приема нелегалов".

Известно, что мальчика доставили в больницу, где ему диагностировали простуду и отправили обратно в центр содержания. Позднее у него открылась рвота, и он скончался через несколько часов.

Десять дней назад в Техасе умерла 7-летняя гватемалка.

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Эта девочка нелегально пересекла американскую границу и тоже в сопровождении отца. Она почти ничего не ела и не пила в течение нескольких дней, предшествовавших ее задержанию. У ребенка поднялась температура, девочку положили в больницу в Эль-Пасо. Спустя два дня ее не стало.

Мама умершей девочки на похоронах дочери Фото Рейтер