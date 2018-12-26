Политики поддерживают введение налога на мечети

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Ведущие политические партии Германии — ХДС, ХСС и СДПГ — поддерживают введение «церковного налога» для мусульман. Об этом сообщают немецкие СМИ. В руководстве страны с такой идеей выступили ещё в конце ноября.

Немцы, называющие себя иудеями и христианами, платят дополнительный налог — 8-9% — который идёт на нужды церквей и составляет до 70% их дохода. Берлин считает необходимым распространить эту практику и на мусульман.