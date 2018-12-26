Генуя четыре месяца спустя после обрушения моста Моранди

4 месяца назад в Генуе обрушился мост Моранди. Сегодня бизнесмены и компании стараются преодолеть кризис, а местные жители, которые выжили, но лишились дома, не верят в то, что когда-нибудь всё станет на свои места.

Город не может прийти в себя после катастрофы. Лука Инфантино - пожарный из Генуи. 14 августа он был на дежурстве. Он никогда не думал, что однажды в его родном городе произойдёт такая трагедия.

Лука Инфантино, пожарный: "С точки зрения местного жителя эта катастрофа выглядит ещё страшнее: я столько раз проезжал по этому мосту, я или кто-то из моих родственников могли пострадать при его обрушении. Самое ужасное, что эта трагедия разделила город на две части".

Несмотря на близость Рождества, на улицах вокруг виадука царит тишина. Многие местные жители были вынуждены покинуть дома, магазины не работают.

Мариучча: "Здесь абсолютно пусто. Людей мало, магазины закрыты. Мы понимаем, что это Рождество будет очень грустным, стоит только подумать о тех, кого больше нет с нами."

Фабрицио: "Через месяц я и мои коллеги потеряем работу. Никто не приходит сюда после обрушения моста. Мы вынуждены закрыть компанию".

Общие потери местного бизнеса составили около 400 млн евро, компаниям сложно выжить в таких условиях. Из-за сложностей с дорожным соообщением между портом и остальной Европой администрация ищет альтернативы разрушенному мосту.

Мы проехали по новой автомагистрали, открытой 10 декабря, чтобы обеспечить проезд грузовых машин в порт. Её пропускная способность составляет до 6000 автомобилей, до катастрофы по мосту Моранди ежедневно проезжало 80000 транспортных средств.

Генуя - один из крупнейших европейских портов. За последние 10 лет его производительность увеличилась на 60%, но сейчас будущее 3.000 работающих здесь компаний вызывает беспокойство.

Джампаоло Ботта, генеральный директор компании "Spediporto": "Обрушение моста повлияло на нашу работу, мы вынуждены искать новые пути транспортировки грузов через город. Вместе с тем нам стоит задуматься о том, как обеспечить функционирование порта в будущем."

Многие опасаются, что 12 месяцев режима чрезвычайного положения, объявленного в городе, будет недостаточно, чтобы исцелить раны Генуи.