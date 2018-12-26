Формула-1: итоги 2018 года

Ещё не успели стихнуть овации после невероятного выступления команды Мерседес, а соперники уже работают над ошибками и вовсю готовятся к началу нового сезона Формулы 1.

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон завершил год победой в Абу-Даби, в этом сезоне он стал лучшим на 11 этапах чемпионата.

33-летний британец победил в 51 из 100 автогонок эпохи шестицилиндрОвых турбо-гибридных двигателей. Он стал первым спортсменом, набравшим больше 400 очков за сезон.

Несмотря на разговоры о том, что прототип Феррари под управлением Себастьяна Феттеля лучше, чем машина Хэмилтона, команда Мерседес сумела оправиться после неудач в начале года и в пятый раз подряд завоевала кубок конструкторов. Это серьёзное достижение в мире автогонок.

Жан-Эрик Вернь, действующий чемпион мира по автогонкам среди машин с открытыми колёсами: "Мне кажется, что автогонки и в частности Формула 1 - это командная работа, и то, что удалось Хэмилтону и Мерседес - это потрясающе. Когда начинается череда побед, никто уже не может тебя остановить, разве что сам гонщик решит, что ему достаточно, но это точно не про Хэмилтона. Он не оставил соперникам ни малейшего шанса в этом году. Я не думаю, что у Мерседеса прототипы лучше, чем у Феррари, скорее, Хэмилтон был просто недосягаем".

2018 год запомнится не только триумфом Мерседеса.

Первая победа Кими РАйкконена за долгое время, невероятное выступление Риккардо в Шанхае, дебют Шарля ЛеклЕра и вылет Феттеля с трассы в Германии, - события, которые не оставили равнодушными поклонников автогонок по всему миру.

В 2018 году двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо объявил об уходе из Формулы 1 по окончании сезона.

Но когда закрывается одна дверь, открывается другая: в 2019 году 8 лет спустя после очень серьёзной аварии в Формулу 1 возвращается польский спортсмен Роберт Кубица

33-летнему гонщику пришлось пройти долгую реабилитацию и заново учиться держать руль, так как из-за повреждения локтевого нерва подвижность его правой руки ограничена.

Возвращение Кубицы станет одним из главных событий года и может войти в историю спорта как пример невероятной силы духа. Возможно, это именно то, что нужно команде Williams после их самого неудачного сезона Формулы-1.

Льюис Хэмилтон заявил, что пятый чемпионский титул для него и команды Мерседес только начало. Сумеет ли Ferrari или Red Bull отыграться в следующем сезоне, или британский гонщик так и останется недосягаемым лидером? Сможет ли Хэмилтон приблизиться к рекорду Михаэля Шумахера или соперникам удасться ему помешать? Так или иначе, поклонников Формулы-1 ожидает ещё один захватывающий год.