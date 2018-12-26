Два экс-президента в одном зале суда

Два экс-президента Египта встретились в одном зале суда. Хосни Мубарак выступил свидетелем по делу Мухаммеда Мурси.

Мурси и других деятелей движения «Браятья-мусульмане» обвиняют в побеге из заключения, провоцировании беспорядков и убийствах полицейских. Речь идёт о событиях во время «Арабской весны» в январе 2011 года. В Египте эти события привели к свержению Хосни Мубарака и переходу власти к исламистам.

90-летний Мубарак на суде заявил, что значительную помощь «Братьям-мусульманам» оказали около 800 активистов, пробравшихся в Египет из Сектора Газа. В то же время экс-президент отказался отвечать на вопросы, касающиеся государственной безопасности — по крайней мере пока не получит разрешения от нынешнего военного командования страны.

Возобновить слушания по этому делу постановили через месяц.