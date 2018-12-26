Европейский спортсмен года-2018

Новак Джокович признан европейским спортсменом года по результатам голосования представителей 22 СМИ. 31-летний сербский теннисист в третий раз в своей карьере стал победителем опроса, проведённого польским агентством PAP. Уходящий год стал для Джоковича по-настоящему звёздным. Лидер мирового тенниса выиграл два турнира Большого шлема, открытый чемпионат США и Уимблдон, а также турниры серии Masters в Цинциннати и Шанхае.

Набрав 145 очков , он опередил хорватского футболиста Луку Модрича. Полузащитник мадридского "Реала" и капитан сборной Хорватии, которую он привёл в этом году к серебру Чемпионата мира, набрал 132 очка.

Третьим в опросах стал пилот команды "Мерседес" по автогонкам в классе "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон, ранее признанный своими коллегами лучшим гонщиком года. 2018-ый принёс Хэмилтону пятый титул чемпиона мира.

Звание спортсмена года по версии европейских информационных агентств присуждалось в 60-ый раз. Звезда футбола португалец Криштиану Роналду, завоевавший титул в 2016 году, набрал всего 20 очков и оказался на 19-ом месте.