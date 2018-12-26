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Великобритания

Год "брексита"

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Год "брексита"
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Протесты, переговоры, отставки - в 2018 году без них в Брюсселе не проходило ни дня. "Брексит" - это сложный раскол, который заставил Евросоюз почувствовать себя отвергнутым любовником.Обе стороны боролись за лучшие условия развода. Тереза Мэй заявила, что рассчитывает на особые отношения после "брексита".

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Это партнерство, которое, я считаю, касается не только интересов Великобритании, но и более широких интересов Европейского Союза".

Британские переговорщики по "брекситу" прибыли в Брюссель и сделали ряд оптимистичных заявлений. Но затем подали в отставку...

Дэвид Дэвис, британский секретарь Brexit: "Мы достигли быстрого прогресса по более широкому соглашению о выходе, пришли к согласию по большей части юридического текста и зафиксировали целые главы".

Доминик Рааб, секретарь Brexit в Великобритании: "Я с нетерпением жду интенсификации переговоров и прогресса, что позволит достичь лучшей сделки".

Но вопрос о том, что делать с ирландской границей, стал фундаментальным камнем преткновения. Наряду с будущей торговлей и рыболовством.

Мишель Барнье, главный переговорщик по "брекситу" от ЕС: "Нам предстоит пройти долгий путь, с обеих сторон".

Риторика ужесточилась, и Брюссель предупредил Лондон, что не позволит тому срывать плоды из своего сада. В сентябре ситуация для Мэй ухудшилась, когда лидеры ЕС отвергли ее предложения по выходу - так называемый "план Чекерс".

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Это неприемлемые предложения, особенно в экономических аспектах".

Дома Мэй столкнулась с протестами против "брексита", отставкой кабинета министров и углублением разногласий по сделке. Но мужественно держалась... В ноябре лидеры Евросоюза поддержали соглашение о выходе и политическую декларацию на специальном воскресном саммите.

Тереза Мэй: "До Рождества депутаты проголосуют за эту сделку. Это будет одно из самых важных голосований для парламента за многие годы. От него будет зависеть, пойдем ли мы вместе в лучшее будущее или откроем дверь для еще большего разделения и неопределенности".

Когда Мэй столкнулась с давлением дома, Евросоюз прояснил ситуацию.

Жан-Клод Юнкер, президент Европейской Комиссии: "Это лучшее соглашение для Британии. Это лучшее соглашение для Европы. Это единственное возможное соглашение".

Однако затем Мэй отменила голосование в парламенте, вызвав новый шквал критики.

Дэймон Эмблинг, Euronews.