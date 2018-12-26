Горький панеттоне: бюджет Италии

В октябре член Европарламента Анжело Чокка поставил свой итальянский ботинок на документ, в котором еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси раскритиковал проект бюджета Италии. Чокка заявил, что "Италия заслуживает уважения, и европейцы должны это понимать".

Как до такого могло дойти? Всё началось в июне, когда в Италии приступило к работе новое правительство. Коалиция левых популистов из "Движения 5 звезд" и консерваторов из "Лиги" неоднократно обвиняла ЕС во всех бедах итальянцев. В ходе предвыборной кампании они обещали понизить налоги, повысить минимальную зарплату и провести пенсионную реформу.

Но при составления проекта бюджета на 2019 год стало ясно, что выполнить эти обещания вряд ли удастся. Еврокомиссия требовала от Италии соблюдения правил и сокращения долга, чтобы дефицит бюджета составил 1.8 % ВВП, а Рим запланировал дефицит в 2,4% ВВП

В итальянском правительстве придерживались мнения, что это будет способствовать экономическому росту страны, но Еврокомиссия настаивала, что это только увеличит госдолг. И это верно, поскольку из 37 миллиардов евро 22 придется взять взаймы.

У Италии второй по размеру долг после Греции и третья экономика в еврозоне. Специалисты соглашаются, что если долг продолжит расти, последствия будут катастрофическими для всех стран Еврозоны. Больше всего этого опасаются во Франции.

Экономист из университета Брейгеля Мария Демерцис считает, что очень большой процент итальянской задолженности лёг на плечи французских банков, и экономика Франции во многом зависит от Италии. Если что-то произойдет с итальянской экономикой, последствия для Франции будут очень плачевными.

Однако предупреждение из Брюсселя только спровоцировало новые резкие заявления вице-премьера Маттео Сальвини в адрес "евробюрократов".

Маттео Сальвини, вице-премьер Италии: "Настоящие враги Европы - бюрократы из Брюсселя. Юнкер и Московиси несут европейцам страх и неуверенность в завтрашнем дне."

Пока Италия настаивала на своём, в ноябре Еврокомиссия отклонила проект бюджета в связи с несответствием с правилами ЕС, по которым для стран с высоким госдолгом дефицит бюджета более 2% неприемлем.

Еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси заявил: "Кто должен за это заплатить? Мы уверены, что этот бюджет несёт риски для экономики Италии, инвесторов и налогоплательщиков".

Этот шаг должен был показать Риму, что Брюссель настроен серьёзно. При невыполнении условий Еврокомиссия угрожала принять санкции в отношении Италии впервые в истории ЕС. Но когда Маттео Сальвини спросили, каков будет его ответ Еврокомиссии, он сказал: "Я тоже ждал письма от Санта Клауса. Мы вернёмся к конструктивному диалогу, как и всегда. Но мы от своего не отступимся".

Однако, споры вокруг расточительного проекта итальянского бюджета привлекли внимание других лидеров европейских стран, которые попросили Рим одуматься. Итальянское правительство было вынуждено пойти на уступки и предложить снизить дефицит до 2,04%

Но этого по-прежнему было недостаточно. Только после долгих переговоров 19 декабря Рим и Брюссель, наконец, достигли соглашения. Итальянская стороны признала, что их проект не может обеспечить рост экономики на том уровне, который они запланировали, и предоставила Еврокомиссии гарантии сокращения госдолга. Еврокомиссия согласилась с дефицитом в чуть более, чем 2% ВВП.

Стороны сумели договориться прямо перед Рождеством, но в этом году у панеттоне будет горький привкус. Пока Италии удалось избежать неприятных последствий, но Еврокомиссия будет следить за положением дел в стране. Если Риму не удастся выполнить свою часть обязательств, то на горизонте могут вновь появиться санкции.