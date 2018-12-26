Албания закрывает частные казино

Албания вводит запрет на частный игорный бизнес, один из основных источников прибыли для организованной преступности и трагедии для многих семей.

Соответствующий закон был принять в конце октября. Это приведёт к закрытию 4300 точек на территории балканской страны, одной из беднейших в Европе. Все они должны до 1 января 2019 года прекратить работу и погасить задолженность перед налоговой службой. Запрещены также онлайн-ставки. Открытыми останутся лишь казино, расположенные в пятизвёздочных отелях и на лицензированных туристических объектах.

Сейчас в албанских городах казино и букмекерские конторы можно встретить на каждом углу. В стране с населения в 2,8 млн приходится по одному игорному заведению или пункту приёма ставок на 670 человек. Это гораздо выше, чем у соседей или в других европейских странах.

По данным исследования, проведённого Университетом Тираны, каждый четвёртый албанец. делавший ставки или игравший в казино, по крайней мере однажды пытался покончить жизнь самоубийством, а у 70% игравших наблюдались психологические проблемы.