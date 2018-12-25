Дональд Трамп: "Один в Белом доме"

Дональд Трамп заявил, что сидит в рождественские праздники один в Белом доме, ожидая, что демократы договорятся о деньгах на строительство стены на границе с Мексикой.

"Ничего нового, ничего нового по поводу дальнейшего финансирования, мы по-прежнему нуждаемся в безопасности на границе", - заявил он журналистам.

Эту тему он продолжил в Твиттере. "Бедный я, несчастный, сижу один тут, жду, когда вернутся демократы и решат договориться. Их нежелание договариваться обходиться нашей стране куда как дороже, чем строительство стены. Сумасшествие", - заключил президент США.

Артисты балета в костюмах из Щелкунчика не смогли спасти настроение инвесторов: Доу Джонс потерял свыше шестисот пятидесяти пунктов, после того, как Трамп "протвитил" - "Единственная оставшаяся проблема в экономике - это наличие ФРС".

"Тот самый случай, когда хорошему гольфисту мешает все, что только можно"ает

У сторон есть сегодняшний день, чтобы найти компромисс: отсутствие денег на работу правительства станет ощутимым лишь 26 декабря.