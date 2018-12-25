Объединить под одной крышей все мировые конфессии - не только действующие, но и исчезнувшие - с такой целью строится в посёлке Старое Аракчино под Казанью это необычное здание. "Храм всех религий" на берегу Волги - детище местного архитектора, художника, эзотерика и целителя Ильдара Ханова.

Религиозные обряды в этом храме не совершаются. Это скорее культурный центр для духовного единения людей разных вероисповеданий, своего рода музей культов, а его здание - сплав архитектурных символов всех религиозных течений.

"Мы не должны вести себя отчуждённо, даже если между нами есть различия. Здесь по-настоящему понимаешь, что мы должны быть терпимы друг к другу", - говорит туристка. приехавшая из Индонезии.

Ильдар Ханов строил храм на свои собственные деньги и пожертвования людей. Он скончался в 2013 году, а дело продолжил его брат. Пока закончены лишь несколько залов, посвящённых различным верованиям, в том числе Египетский зал, зал Будды, Католический зал. Есть также театр и картинная галерея, где проходят выставки, а также чайная комната. Посетит ели отмечают особую атмосферу места:

"Сюда люди приходят, набираются энергией, эту радость с собой домой везут!"

Строительство ещё далеко не закончен. Ханов планировал создать здесь также экологическую школу, центр йоги, консерваторию, реабилитационный центр для наркоманов и много другое. Но его главной идеей было стремление объединить всех верующих мира, показать им, что мирное сосуществование возможно и нужно.