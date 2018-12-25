"Останкино" подал в суд на Первый канал за долги

Телецентр "Останкино" подал два иска против Первого канала, требуя возместить долги на сумму 74 и 89,5 миллионов рублей.

В картотеке Арбитражного суда Москвы также зарегистрировано 11 исков к главному подрядчику Первого канала группе "Красный квадрат". Общая задолженность перед телецентром оценивается в миллиард рублей. По информации "Коммерсанта", он задолжал за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования.

"Первый канал — наш важнейший, если хотите, любимый клиент. Тем не менее задолженность канала и его субподрядчиков достигла критического значения, что ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только "Первого", но и более ста телекомпаний",— сообщил газете представитель телецентра Денис Назаров.