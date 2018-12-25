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Знаете ли вы, что случилось в 2018? Проверьте!

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Знаете ли вы, что случилось в 2018? Проверьте!
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Reuters
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Для Европы 2018 год был особенно сложным, но он был также полон удивительных событий, будь то танцующие политики или корова, которую спасли от смертной казни.

Если вы считаете, что вас уже ничего не удивит, мы приглашаем вас пройти наш тест!


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Журналист • Natalia Oelsner