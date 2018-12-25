"Уверенный пользователь ПК": Минобороны выпустило новогодний календарь

Мобильный комплекс "Тополь" - один из самых известных образцов российского ракетного оружия.

Минобороны РФ

На фотографии изображен самолет авиации дальнего действия Ту-95МС, который в НАТО называют "Bear" ("Медведь"). Основное вооружение этих самолетов - крылатые ракеты X-55.