Электронный подсчёт бюллетеней не спасает от фальсификаций?

Движение «Голос» призывает вновь отменить результаты выборов глав Приморья на 47 из 80 участков во Владивостоке. Эксперты заявляют о фальсификации протоколов электронных комплексов для голосования КОИБ-2010: в их докладе говорится о подмене распечаток с итогами выборов. В доказательство подлога авторы исследования сравнивают использованные в разных протоколах шрифты и верстку текстов. Кроме того, они обращают внимание на то, что на «проблемных» участках у аппаратов КОИБ был отключён звук, — они не «зачитывали» результаты голосования и электронные данные протоколов. На этих же участках было официально зарегистрировано особенно много голосов в пользу победителя выборов Олега Кожемяко.

Итоги выборов губернатора Приморья уже отменяли в сентябре из-за нарушений по рекомендации Центризбиркома. Тогда в Москве обратили внимание на повторный ввод искажённых данных в государственную систему «Выборы», были признаны факты вбросов бюллетеней. Было назначено повторное голосование на 16 декабря. Глава ЦИК Элла Памфилова просила правоохранительные органы найти и наказать организаторов фальсификаций.