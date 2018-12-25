В Рождество папа Франциск призвал к братству

К "братству между народами, культурами, идеями и религиями" призвал в традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi папа римский Франциск.

Перед собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане 50 тысячами верующих глава Римско-католической церкви заявил, что международное сообщество "должно сделать все, чтобы сирийские беженцы, вынужденные покинуть свои дома, смогли наконец вернуться и жить в мире".

"Желая вам счастливого Рождества, я хотел бы пожелать братства, - заявил понтифик. - Братства между людьми разных наций и культур. Наши различия не наносят ущерба и не представляют опасности, напротив - они обогащают! Так, художник, который хочет сделать мозаику, постарается заполучить в свою палитру как можно больше разных цветов".

В обращении папа Франциск также выразил надежду, что перемирие в Йемене "положит конец страданиям детей", высказался за возобновление диалога между израильтянами и палестинцами и за "укрепление уз братства" на Корейском полуострове.

Накануне, во время рождественской проповеди, Франциск осудил "потребительское обжорство", не позволяющее людям находить духовный смысл в жизни. "Человек стал жадным и прожорливым, - заметил понтифик, - накопление вещей кажется сегодня многим смыслом жизни".