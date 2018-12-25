Open arms: Рождество на борту

Судно Open arms неправительственной организации Proactiva держит курс на Испанию. Ему навстречу спешит "Астраль" - еще одно судно, принадлежащее той же испанской НКО. На его борту продовольствие и одеяла, поскольку путешествие для спасенных в субботу у берегов Ливии мигрантов продлится еще несколько дней.

Сотрудники Proactiva постарались сделать все, чтобы дети спасенных встретили Рождество как полагается: "У нас на судне есть кухня, но это все! Она не приспособлена для приготовления еды для большого количества людей. Мы готовим уже много часов не переставая самые простые блюда, во-первых потому, что сложные просто не из чего и не на чем, а во-вторых, потому что многие не могут принимать сложную пищу по состоянию здоровья. До 28 декабря - дня, на которое намечено наше прибытие в Испанию, мы приготовим более 4 тысяч блюд", - рассказал Euronews глава спасательной миссии Open arms Жерар Каналь.

Сразу после спасения 300 мигрантов в субботу Мальта приняла новорожденного мальчика и его мать, а итальянский остров Лампедуза согласился определить в больницу 14-летнего сомалийского подростка (он оказался на борту без родителей, и его состояние было тяжелым из-за перенесенных в Ливии пыток). Но больше никого Мальта и Италия не приняли, сославшись на прекращение спасательных операций у берегов Ливии.

Сотрудники Proactiva не жалели сил, развлекая спасенных: "Чтобы создать праздничную атмосферу, мы загрузили с YouTube известные рождественские песни, а затем вывели их через большой динамик и с микрофоном на палубу. Дети сами попросили нас поставить музыку, ведь сегодня - Рождество",- рассказывает Жерар Каналь, -Мы, экипаж, постарались провести все трапезы вместе со спасенным и сделать как можно больше, чтобы сегодняшний день им запомнился".

По данным Международной организации по миграции, более 1 300 нелегалов погибли в уходящем году в Средиземном море, пытаясь попасть в Европу.