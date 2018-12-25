Топ-менеджер Nissan Грег Келли освобожден под залог

Токийский окружной суд удовлетворил ходатайство адвокатов Грега Келли и принял решение освободить под залог бывшего члена совета директоров корпорации Nissan.

Сумма залога - чуть больше 600 тысяч долларов.

Келли обвиняют в содействии бывшему президенту корпорации Nissan Карлосу Гону, который, по данным следствия, скрывал подлинные размеры своего вознаграждения.

Грег Келли был задержан одновременно с Гоном и находился в Токийской тюрьме с 19 ноября. Свою вину ни Келли, ни Гон не признают.