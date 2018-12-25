Еще 5 человек задержаны в понедельник марокканской полицией по подозрению в убийстве двух скандинавских туристок в середине декабря. Задержания прошли в нескольких городах страны, общее число находящихся под стражей на сегодня составляет 18.
18 задержанных в связи с убийством девушек
Четверо основных подозреваемых были задержаны по горячим следам на прошлой неделе около Марракеша, пояснил глава Центрального бюро уголовных расследований Абдельхак Хиям: "Однажды подозреваемые вошли в сговор - под руководством их эмира - с целью организовать теракт внутри королевства, мишенью которого были бы силы по обеспечению безопасности, а также иностранные граждане, приехавшие в Марокко как туристы".
24-летняя датская студентка Луиза Вестерагер Есперсен и ее 28-летняя подруга, норвежка Марен Уэланд, были убиты в ночь с 16 на 17 декабря на юге Марокко, где проводили отпуск. Их обезглавленные тела с ножевыми ранениями нашли в горах Атлас.
По информации прокурора Рабата, за неделю до убийства четверо главных подозреваемых принесли присягу на верность Абу-Бакру аль-Багдади, лидеру группировки "Исламское государство". При этом прямых контактов у подозреваемых с боевиками в Сирии или Ираке не было, уверены марокканские спецслужбы.
Жестокое убийство двух девушек потрясло не только Данию и Норвегию, но и Марокко. Акции памяти жертв террористов прошли в нескольких городах, в том числе в столице.