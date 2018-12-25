18 задержанных в связи с убийством девушек

Еще 5 человек задержаны в понедельник марокканской полицией по подозрению в убийстве двух скандинавских туристок в середине декабря. Задержания прошли в нескольких городах страны, общее число находящихся под стражей на сегодня составляет 18.

Четверо основных подозреваемых были задержаны по горячим следам на прошлой неделе около Марракеша, пояснил глава Центрального бюро уголовных расследований Абдельхак Хиям: "Однажды подозреваемые вошли в сговор - под руководством их эмира - с целью организовать теракт внутри королевства, мишенью которого были бы силы по обеспечению безопасности, а также иностранные граждане, приехавшие в Марокко как туристы".

24-летняя датская студентка Луиза Вестерагер Есперсен и ее 28-летняя подруга, норвежка Марен Уэланд, были убиты в ночь с 16 на 17 декабря на юге Марокко, где проводили отпуск. Их обезглавленные тела с ножевыми ранениями нашли в горах Атлас.

По информации прокурора Рабата, за неделю до убийства четверо главных подозреваемых принесли присягу на верность Абу-Бакру аль-Багдади, лидеру группировки "Исламское государство". При этом прямых контактов у подозреваемых с боевиками в Сирии или Ираке не было, уверены марокканские спецслужбы.

Жестокое убийство двух девушек потрясло не только Данию и Норвегию, но и Марокко. Акции памяти жертв террористов прошли в нескольких городах, в том числе в столице.