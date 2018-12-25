Цунами: число погибших достигло 429 человек

В Индонезии число погибших в результате цунами вновь увеличилось. Сообщается, что 429 человек стали жертвами этой природной катастрофы, и более полутора тысяч получили ранения. Спасатели надеются на то, что им удастся обнаружить выживших.

"Нам помогают армейские подразделения, полиция и волонтеры, мы надеемся обнаружить тех, кто успел спастись. Пока не пришла техника, тут, под завалами, могут находится люди", - говорит один из тех, кто участвует в поисково-спасательной операции.

Эта женщина успела спастись сама и спасти своего ребенка

Эта женщина успела спастись сама и спасти своего ребенка Фото Рейтер

Этот человек узнал в погибшем своего родственника Фото Рейтер

Более 120 человек числятся пропавшими без вести. Их ищут в больницах близкие и родственники.

Этот человек попал в стационар в бессознательном состоянии, он рассказывает: "Я вначале услышал гул, он быстро приближался, мы с приятелем даже не поняли, что произошло, и что нужно бежать как можно быстрее".

Сильная приливная волна, как полагают специалисты, была вызвана извержением вулкана Анак Кракатау. Точнее, подводным землетрясением, которое последовало после того. Сам вулкан частично обрушился в результате этого стихийного бедствия.



Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram.