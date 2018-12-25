Паника в индонезийской деревне

Распространившийся слух о приближении нового цунами посеял панику в индонезийской деревне Сумур провинции Бантен. Сотни местных жителей и помогавших им после удара стихии спасателей бросились подниматься на крыши домов, на холмы и другие возвышенности. Некоторые взобрались на купол самой большой мечети региона. " Вода идёт! Вода идёт",- оповещали люди друг друга.

После того, как гигантская волна внезапно обрушилась в субботу вечером на индонезийские острова, население живёт в постоянной тревоге. Специалисты полагают, что причиной цунами могло стать подводное землетрясение, вызванное извержением вулкана Анак Кракатау.

Тысячи людей остались без крова на западном побережье Явы и на юге Суматры. Но и те, чьи дома уцелели, боятся возвращаться: Кракатау продолжает извергаться, над его жерлом видны вспышки огня и облака дыма.

Число погибших превысило 420, около 1400 человек получили ранения, по меньшей мере 129 числятся пропавшими без вести. До многих пострадавших от удара стихии районов спасатели добрались лишь через сутки.