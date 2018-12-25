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Мир отметил Рождество - и на мессе в храме, и в купальниках на пляже

Мир отметил Рождество - и на мессе в храме, и в купальниках на пляже

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В Австралии Рождество празднуется на пляже, благо, позволяет погода, сейчас в Южном полушарии лето, и появление групп в красных купальных костюмах, плавках и в традиционных колпаках Санты-Клауса давно перестало кого-либо удивлять.

Фото Рейтер
Рождество на океанском пляже (Австралия)Фото Рейтер
Фото Рейтер
Спасатели на пляже (Австралия) надели праздничные купальные костюмы, не забыв про колпаки Санты-КлаусаФото Рейтер

Иной дресс-код в Пакистане, где христиане приходят в храм на рождественскую мессу. Напряженная ситуация в стране заставляет власти принимать повышенные меры безопасности - места религиозного культа охраняют армейские патрули и полиция.

Фото Рейтер
Рожденственское богослужение в Карачи (Пакистан)Фото Рейтер

В Ватикане тоже введены повышенные меры безопасности, и тех, кто пришел на вечернее богослужение, придирчиво осмотрели правоохранители. Мессу отслужил папа Франциск. Рождественский вертеп был установлен в соборе св. Петра.

Фото Рейтер
Мессу в соборе св. Петра служит папа ФранцискФото Рейтер
Фото Рейтер
Рожденственская месса в ВатиканеФото Рейтер

В Вифлееме, где, собственно, все и началось 2018 лет назад, по случаю праздника был устроен концерт, который собрал благодарных и радостных слушателей, как верующих, так и, по видимому, и атеистов тоже.

Фото Рейтер
Прихожанин базилики Рождества Христова в Вифлееме пришел на торжественную мессуФото Рейтер


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