Хор Росгвардии исполнил Last Christmas

Хор Российской Национальной гвардии записал к Новому году хит британского поп-дуэта Wham! "Last Christmas". Выпущенная в 1984 году и перепетая многими известными артистами композиция стала самым продаваемым синглом в истории чартов Великобритании, так и не достигшим первого места.