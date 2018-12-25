Хор Российской Национальной гвардии записал к Новому году хит британского поп-дуэта Wham! "Last Christmas". Выпущенная в 1984 году и перепетая многими известными артистами композиция стала самым продаваемым синглом в истории чартов Великобритании, так и не достигшим первого места.
Хор Росгвардии исполнил Last Christmas
В клипе, снятом на катке Красной площади, приняли участие 120 росгвардейцев во главе с бессменным руководителем генерал-майором Виктором Елисеевым.
Свой выбор хор Росгвардии объяснил второй годовщиной со дня смерти Джорджа Майкла, скончавшегося в возрасте 53 лет.
Результатом артисты и массовка остались довольны. Первой репризой, которая принесла коллективу огромный успех, стала композиция "Get Lucky" группы Daft Punk.