"Берлинским тюленям" холод нипочём

"Берлинским тюленям" холод и ненастье нипочём. Наступило Рождество, а значит известная не только в Германии, но и за ее пределами группа моржей, устроила праздничное купание в озере Оранке.

И хотя в этом году погода совсем не морозная, и на озере нет и следа ледяной корки, температура воды все же не превышает 4,9 градуса по Цельсию.

"Одни ходят в церковь по воскресеньям, а мы вот - любим окунаться в ледяную воду!" - говорит участник группы Арнд Барт.

Тренировки 70 участников "Берлинских группы начинают в сентябре и проходят по воскресеньям. Традиция рождественских купаний в Оранке восходит к 1980-му году, когда озеро находилось на территории ГДР.

Некоторые из членов группы "моржуют" уже более 30 лет: "Ни мороза, ни снега, ни льда - так и тянет обратно в воду", - заключает еще один член группы Сильвия Кошвиц.