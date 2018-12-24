Ватикан готовится к Рождеству, принимая усиленные меры безопасности

В Ватикане сегодняшняя рождественское богослужение, или как его называют в церковном календаре месса Навечерия Рождества, пройдет при усиленных мерах безопасности. На церемонию в соборе св. Петра и на площадь перед ним верующих и туристов будут впускать после тщательного досмотра. Желающих присутствовать на одном из главных богослужений в католичестве собирается много, поэтому процедура может занять немало времени.