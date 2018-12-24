В Ватикане сегодняшняя рождественское богослужение, или как его называют в церковном календаре месса Навечерия Рождества, пройдет при усиленных мерах безопасности. На церемонию в соборе св. Петра и на площадь перед ним верующих и туристов будут впускать после тщательного досмотра. Желающих присутствовать на одном из главных богослужений в католичестве собирается много, поэтому процедура может занять немало времени.
Ватикан готовится к Рождеству, принимая усиленные меры безопасности
Та же ситуация сложится и 25-го декабря, которым начинается так называемая Октава Рождества. Паломников утром будет благословлять папа Франциск.
Проверять будут и тех, кто приходит посмотреть на вертеп - сценку, изображающую Рождество. На этот раз он выполнен из песка, вертеп - это фигуры девы Марии, Иосифа и младенца Христа, и свидетелей события - пастухов и животных, находившихся в пещере, давшей приют святому семейству.