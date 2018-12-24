"Журналисту-фальсификатору" из Der Spiegel грозит уголовное дело

Уволенному журналисту Der Spiegel Клаасу Релотиусу после обвинений в фальсификации материалов грозит уголовное дело. На этот раз речь идёт о возможном хищении денег, собранных на благотворительность.

Немецкий еженедельник сообщил, что в ходе проверки редакция узнала об организованной Релотиусом кампании: он призывал читателей, которые писали ему электронные письма, переводить деньги в поддержку детей-сирот из Сирии. Беженцам была посвящена одна из статей Релотиуса 2016 г. Главные герои публикации, как теперь считают в Der Spiegel, были выдуманы автором. Впоследствии журналист описывал трудности, с которым он столкнулся при попытке перевезти сирот в Германию для усыновления, — эти статьи, по данным редакции, также были ложью.

Сколько денег удалось собрать Релотиусу в ходе «благотворительной кампании», неизвестно. В публикации Der Spiegel сказано, что все средства в итоге оказались на личном счёте журналиста. Издание обещает передать все материалы о предполагаемом мошенничестве в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

33-летний Релотиус был уволен 16 декабря после того, как его коллега случайно обнаружил фальсификацию материалов при подготовке одной из статей. В ходе разбирательства выяснилось, что журналист, которого считали одним из лучших в Der Spiegel, регулярно выдумывал интервью, ньюсмейкеров и сюжеты. В редакции назвали этот скандал самым серьёзным кризисом за всю историю журнала.

Сам Релотиус избегает общения с прессой и не комментирует обвинения в свой адрес.

[Обновлено 24.12.2018 8:31: добавлена позиция Релотиуса]