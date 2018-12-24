Какие песни поют на Рождество в разных уголках Европы?

В канун Рождества по новому стилю мы решили рассказать о музыке этого религиозного праздника из разных уголков Европы.

Ирландия, Шотландия и Уэльс не утратили связи с прошлым и сохраняют музыкальные традиции, хотя музыкантов, которые поют эти песни, осталось немного. В Англии с сохранением традиций дела обстоят хуже. Старинные мелодии проще всего услышать в таких регионах, как Корнуолл, которые когда-то были независимыми королевствами.

Самыми известными являются, конечно, рождественские песни XIX-XX вв. Одна из них — "Мрачная зима" — была написана Кристиной Россетти в 1872. В начале 1900-х это стихотворение стали перекладывать на музыку, возникли самые разные версии и аранжировки. Одну из них создал выдающийся Густав Холст.

Группа The TRU Trio из Северной Ирландии согласилась исполнить для Euronews рождественскую песню на ирландском гэльском Don Oic he id i mBeithil ("Одна ночь в Вифлееме"). Музыканты поют а капелла, чтобы передать "старый стиль" (sean nós) ирландских песен.

Испания

Ещё одна страна, где сохранились традиции рождественских песнопений, — Испания. У испанцев фламандского происхождения, например, традиционные песни остаются неотъемлемой частью праздника. Певица La Jose и гитарист Леандро Бьянки исполняют популярную песню Ya Vienen los Reyes Magos в стиле фламенко.

Это андалузская песня с загадкой. Некоторые полагают, что неоднократно повторяющееся слово "Holanda" — это "Голландия", которую на современный язык ошибочно перевели как "Святая земля". Но может быть дело в том, что это просто сочетание звуков, которое хорошо звучит вместе с "оле".

Жители многих деревень Испании на Рождество выходят на улицу целыми семьями, чтобы вместе спеть. А где-то ещё дети ходят от двери до двери, поют рождественские песенки, чтобы получить в качестве вознаграждения немного карманных денег, как на Хэллоуин. Впрочем, эта традиция в Испании постепенно сходит на нет.

До наших дней дожила и испанская рождественская песня XVI века. Группа "La note brève" исполняет "Rey a quien reyes adoran" из песенника Уппсалы - сборника из 70 анонимных композиций, принадлежащих той эпохе.

Греция и Кипр

Традиция рождественской песни сохраняется и на греческих островах. В каждом из регионов сохранилось до 30 различных песен, которые исполняют на таких инструментах, как лютня или бузуки.

Вот пример из Кипра.

Венгрия

Главная рождественская песня в севера Венгрии и исторической Трансильвании - "Ангел рая". Именно так в этом регионе было принято называть младенца Христа. Песня представляет собой целое костюмированное представление и традиционно исполняется детьми, которые ходят от одного дома к другому.

Германия

Самая известная немецкая рождественская песня "Leise rieselt der Schnee" ("Тихо падает снег") была написана композитором Эдуардом Эбелем в 1895 году. Она представляет собой очень простую мелодию, описывающую снежный рождественский пейзаж.

В Германии также сохранилась традиция петь рождественские песни дома и в церкви. "O! Tannenbaum" (О! Рождественская ель!) - одна из самых популярных песен для семейного празднования в то время, как в церкви в это время года можно часто услышать "Mach hoch die Tür, die Tor macht weit" ("Откройте дверь, дверь открывается").

Франция

Больше всего рождественские традиции во Франции в бывших немецких регионах, таких как Эльзас и некоторые части Альп. Тем не менее одна из лучших старых рождественских песен на французском языке - австрийская. "Étoile des neiges" ("Снежная звезда"), рассказывает историю любви в альпийском регионе Савойя.

Россия

В России, в отличие от ее славянских соседей, не сохранилась традиция пения рождественских песен - колядок. В наше время самой популярной мелодией зимних праздников можно назвать "В лесу родилась елочка", написанную композитором-любителем Леонидом Бекманом в начале XX века.

Традиция колядок у славянских народов связана с таким явлением, как вертеп — театрализованное представление, рассказывающее рождественскую евангельскую историю. Колядовать обычно начинают с рождественской ночи и продолжают до самого Крещения.