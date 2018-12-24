В Помпеях нашли останки лошадей

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В окрестностях Помпей археологи обнаружили окаменелые останки нескольких лошадей. На одной из них сохранились даже седло и сбруя, украшенная деревянными и бронзовыми элементами. Животных нашли в конюшне возле виллы, которая могла принадлежать древнеримскому высокопоставленному военному. Специалисты определили, что лошади погибли во время извержения Везувия в 79 году, задохнувшись от вулканического пепла и горячих испарений.

Массимо Осанна, директор Археологического парка Помпей: "Лошади были запряжены и готовы отправиться в путь. Мы не знаем, удивило ли их извержение, когда они готовились к бегству. Мы сможем это определить в процессе исследования".