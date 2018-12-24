Каддафи-сын обратился за помощью к России

Сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам и его сторонники должны быть частью политического процесса в Ливии. Таким образом в МИД России прокомментировали сообщения о том, что Сейф аль-Ислам попросил Россию поддержать его кандидатуру на президентских выборах, намеченных на весну следующего года.

Однако участие сына многолетнего правителя Ливии в выборах по-прежнему проблематично из-за того, что он всё еще находится в розыске Международного уголовного суда. После свержения своего отца в 2011 г. Сейф аль-Ислам был схвачен и приговорён к смертной казни. Он вышел на свободу в апреле 2016 г.

За это время страна погрузилась в хаос. В настоящее время её территория поделена между двумя правительствами: одно заседает в Триполи, другое в – Тобруке. Главнокомандующий войсками восточного, тобрукского правительства, Халифа Хафтар, за спиной которого стоит Египет, также неоднократно обращался к Москве за помощью.

По мнению наблюдателей, у младшего Каддафи есть хорошие шансы на объединение страны, ностальгирующей по временам его отца.