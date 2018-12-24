"Тиран" и "деспот", "убийца женщин и детей"- такими яркими эпитетами наградили друг друга турецкий президент и израильский премьер. Словесную баталию устроили лидеры двух стран. Накануне Биньямин Нетаньяху назвал Реджепа Тайипа Эрдогана "оккупантом Северного Кипра" В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу возложил на Израиль ответственность за гибель тысяч палестинцев. А сам турецкий лидер обвинил своего визави в "государственном терроризме"
Словесная баталия Эрдогана с Нетаньяху
"Глас Эрдогана - это глас угнетённых. А ваш голос, Биньямин Нетаньяху, – голос угнетателей. Вы проводите политику государственного террора. Вы калечите женщин и детей; ваши солдаты и полицейские бьют младенцев. Нетаньяху, вы – тиран и деспот!" - сказал Эрдоган.
В воскресенье, выступая перед военнослужащими, израильский премьер-министр парировал:
"Каждый день я подвергаюсь троллингу со стороны диктатора-антисемита Реджепа Эрдогана. Он одержим Израилем. Он знает, что такое настоящая демократия. Он знает, что такое армия, имеющая мораль, и в чём её отличие от той, что убивает женщин и детей в курдских деревнях. Турецкое государство, к сожалению, день ото дня всё больше напоминает диктатуру. Эрдоган одержим Израилем!" - заключил Нетаньяху.