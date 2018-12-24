Словесная баталия Эрдогана с Нетаньяху

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"Тиран" и "деспот", "убийца женщин и детей"- такими яркими эпитетами наградили друг друга турецкий президент и израильский премьер. Словесную баталию устроили лидеры двух стран. Накануне Биньямин Нетаньяху назвал Реджепа Тайипа Эрдогана "оккупантом Северного Кипра" В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу возложил на Израиль ответственность за гибель тысяч палестинцев. А сам турецкий лидер обвинил своего визави в "государственном терроризме"

"Глас Эрдогана - это глас угнетённых. А ваш голос, Биньямин Нетаньяху, – голос угнетателей. Вы проводите политику государственного террора. Вы калечите женщин и детей; ваши солдаты и полицейские бьют младенцев. Нетаньяху, вы – тиран и деспот!" - сказал Эрдоган. В воскресенье, выступая перед военнослужащими, израильский премьер-министр парировал: