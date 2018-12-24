Миссия Санты-Клауса: без права на ошибку, но с подарками для всех

"Подарки завернуты в самую красивую бумагу, они перевязаны ленточками, сложены так, чтобы не перепутать, где чей презент. Я отправляюсь в свой долгий путь, как и каждый год в этот день. Меня ждут те, кто верит в чудо дружбы и в волшебство любви. Меня ждут те, кто надеется на счастье, которое, как известно, приходит к тому, кто терпелив и добр". С такими словами обратился Санта-Клаус к тем, кто вышел его провожать в лапландском Романиеми.