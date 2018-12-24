Тереза Мэй поблагодарила военных за защиту от российского вторжения

Защита от российской угрозы, поддержка партнёров в Восточной Европе и борьба с террористической группировкой «Исламское государство» — такие заслуги вооружённых сил Великобритании отметила в своём традиционном рождественском обращении премьер-министр Тереза Мэй.
Говоря об особой роли военнослужащих в защите Соединённого Королевства, Мэй вспомнила, прежде всего, об отравлении в Солсбери, где, по версии Лондона, российские агенты использовали химическое оружие при покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля:
«В этом году... вы вновь продемонстрировали, почему вы лучшие в мире, защищая наши воды и наше небо от российского вторжения, укрепляя наших союзников в Восточной Европе, нанося удары по терроризму в рамках Глобальной коалиции против ИГИЛ, а также вместе с партнёрами из США и Франции показав режиму Ассада, что мы не оставим без ответа применение химического оружия...»
Тереза Мэй поблагодарила военных за их работу и пожелала им счастливого Рождества и Нового года.
Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в применении химического оружия и в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. На днях в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что у Москвы нет стремления «править миром».