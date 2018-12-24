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Россия

Год под знаком Крымского моста и пенсионной реформы

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Москва
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Reuters
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Уходящий год запомнится большинству россиян благодаря открытию Крымского моста, пенсионной реформе и выборам президента. Во всяком случае, именно эти события оказались в первой тройке по итогам опроса «Левада-центра».

Открытие Крымского моста и пенсионная реформа назвали самыми важными событиями 2018 г., соответственно, 47% и 46% респондентов. Далее следуют выборы президента, Чемпионат мира по футболу и пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове, который унёс жизни 60 человек, в основном детей.

Из международных событий в верхней части рейтинга оказались конфликт в Керченском проливе (25%), война в Сирии (22%) и в Донбассе (19%). Подготовку к автокефалии Православной церкви Украины назвали в числе главных событий года лишь 16%, а об отравлении в Солсбери вспомнили 7%.