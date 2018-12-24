Цунами: счет жертв идет на сотни, десятки пропавших без вести

Почти 60 пока числятся пропавшими без вести. Природная катастрофа произошло в ночь на 23 декабря в проливе, разделяющем Яву и Суматру. Приливная волна, по мнению специалистов, могла возникнуть из-за извержения вулкана Анак-Кракатау.

Число жертв цунами в Индонезии перевалило за 280 человек, эти цифры приводит АР со ссылкой на власти страны.

И хотя государственное агентство метеорологии предупреждало о возможности возникновении мощных волн, угрозу цунами решили не объявлять.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что "распорядился провести проверку всей аппаратуры, которая предназначена для распознавания опасности приливных волн, в случае, если она повреждена, нужно заменить или отремонтировать недостающее или неработающее оборудование".

Поисковые работы на пострадавшем от цунами побережье Фото Рейтер

Индонезия в уходящем году сильно пострадала от стихийных бедствий. Летом были мощные землетрясения на островах Ломбок и Сулавеси, тогда погибли свыше двух тысяч человек, 14 лет назад от цунами в Индонезии погибли свыше 200 тысяч человек.

Эвакуация пострадавших из одного из отелей Фото Рейтер

В спасательной операции участвует и организация "Красного креста и красного полумесяца", его сотрудник Йен Гелфанд комментирует случившуюся трагедию.

Йен Гелфанд, сотрудник "Красного креста и красного полумесяца"

"Страшный год выдался для Индонезии, которой мы сочувствуем всем сердцем. Третье стихийное бедствие в регионе, и вновь гибель людей. К сожалению, такого рода события влекут за собой порой и смерти. И разрушения. Сейчас работают спасатели, к ним присоединились и волонтеры Красного креста, от нас там больше 70-ти человек. Это тяжелый труд. Надежда найти живых, тем не менее, присутствует. Но и повреждения, насколько мы может судить, очень велики. Много руин и строительного мусора. Я полагаю, что надеется всегда нужно, но знать, что количество погибших может увеличиться, тоже необходимо. Насколько цифра изменится, сейчас сказать сложно, все зависит от первоначальных оценок в отношении числа жертв. Стоит заметить, что характер повреждений,которые наносит только цунами, отличается от того, который бывает, если цунами возникает в результате землетрясения".