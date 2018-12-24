Индонезия: более 370 погибших

По мнению учёных, подводная часть конуса обрушилась, что и вызвало мощную волну. Удар пришёлся без предупреждения: число жертв, по последним данным, превышает уже 370 человек.

Reuters

«Когда пришла волна, я был километрах в двух от берега. Так что я побежал домой, а потом эвакуировался сразу сюда. Пока я не могу вернуться в дом, вдруг придёт новая волна. Посмотрим, когда люди начнут возвращаться обратно, тогда и мы пойдём».

Reuters

Более 120 человек числятся пропавшими без вести. Спасатели с тяжёлой техникой разбирают завалы и разрушения на береговой линии в поисках выживших и погибших.

Почти 12 тысяч человек бежали во временные лагеря, организованные на возвышенностях. Они останутся там, пока власти не решат, что опасность нового удара стихии миновала:

«Нам нужна одежда и продукты, поскольку люди бежали из дома, не успев захватить ничего существенного. Многие лишились даже ценностей и документов».

Беженцы в центре временного размещения Reuters

Власти страны приказали перепроверить и заменить все элементы системы предупреждения о цунами, специалисты говорили об устаревании всего комплекса.

В любом случае, между обрушением вулкана и приходом волны прошли считанные минуты. В отеле на берегу Зондского пролива, в полусотне километров от вулкана, цунами снесло расположенную прямо на пляже сцену, где в этот момент проходил рок-концерт.