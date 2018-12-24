Четыре НКО Франции, в том числе и Greenpeace, подали на власти в суд

Во Франции четыре некоммерческих организации заявили, что намерены подать в суд на правительство, поскольку, по мнению истцов, власти не выполняют своих обязательство в отношении охраны окружающей среды. Речь идет о том, что здоровье граждан подвергается ежедневной угрозе из-за опасности изменения климата, которая игнорируется на самом высоком уровне.

Один из руководителей французского отделения Greenpeace Жан-Франсуа Жуллиар заявил, что "мы предупреждаем о том, что готовится исковое заявление в отношении властей, поскольку правительство мало что делает, когда речь идет об экологии. Мы хотим, чтобы правительство энергичнее бы двигалось в данном направлении".

Согласно действующему законодательству, у властей есть два месяца, чтобы подготовить ответ этим НКО, в случае, если срок не будет соблюден, иск должен будет рассматриваться судом - если до разбирательства дойдет - по административным делам.