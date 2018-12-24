Санта-Клаус отправился в путешествие

Санта-Клаус отправился в путь: его ежегодное кругосветный маршрут начинается из знаменитого лапландского Рованиеми при температуре минус 22 по Цельсию.

Транспорт Санты - красивые сани, которые везут девять оленей. Точнее, 8 оленей и одна олениха. Их зовут Дэшер, Дансер, Пренсер, Виксен ( это и есть олениха), влюбленный в Виксен Купидон, а еще Комет, Тандер, Блитцен и всем известный олень по имени Рудольф Красный Нос.

Санта-Клаус и его верный олень Рудольф Красный нос Фото Рейтер

Обычно Санта проникает в дом через печную трубу или балконную дверь, ему обязательно оставляют угощение: чашку молока и печенье, а его оленям, чтобы подкрепиться - морковку. В Санту можно верить или нет, но иначе объяснить возникновение подарков ночью под елкой, кроме как его визитом, порой сложно даже взрослым.