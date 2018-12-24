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Италия

На Сицилии пробудился вулкан Этна

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На Сицилии пробудился вулкан Этна
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Оригинальный подарок на Рождество сделала природа жителям итальянской Сицилии. Вулкан Этна пробудился в понедельник и начал своё извержение. На его юго-западном склоне сейсмологи зафиксировали несколько взрывов и около 130 подземных толчков магнитудой до 3,5.

Их ощутили жители близлежащих населённых пунктов. В небе появилось гигантское облако дыма. Дороги и припаркованные на них автомобили пришлось очищать от слоя вулканического пепла.

Из-за плохой видимости большая часть воздушного пространства над Этной была закрыта. На некоторое время приостановил полёты аэропорт города Катания.

Власти с эвакуацией не спешат: сейсмологи заверяют, что природное явление серьёзной опасности не представляет.

Самый активный вулкан в Европе пробуждался сравнительно недавно - весной 2017-го. А последнее мощное извержение датируется 2008-м годом.

Учёные установили, что Этна постепенно сползает вниз по склону со скоростью около 14 миллиметров в год и рискует обвалиться в Средиземное море.