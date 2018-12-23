США: бюджетный тупик

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Члены Сената Конгресса США безрезультатно завершили заседание, посвященное обсуждению принятия документа о временном финансировании федерального правительства. Следующее заседание верхней палаты состоится не ранее 27 декабря. Камень преткновения - строительство стены на американо-мексиканской границе, на котором настаивает президент Дональд Трамп. Оно обойдется в более чем пять миллиардов долларов.

В своем "твиттере" американский лидер написал: "Мы ведем переговоры с демократами по поводу крайне необходимой безопасности на границе (банды, наркотики, торговля людьми и многое другое), но это (переговоры) может затянуться надолго".