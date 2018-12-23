Цунами в Индонезии: "система оповещения просто не сработала"

Более 200 человек погибли и около тысячи пострадали в результате цунами, которое обрушилось в ночь на воскресенье на побережье Индонезии. При этом цифры не окончательные, десятки людей числятся пропавшими без вести.

"Я была дома, смотрела телевизор, когда услышала сильный шум. Сначала я подумала, что это ветер. Затем вода стала быстро прибывать в мой дом. Я выбежала на улицу, увидела, что идет вторая волна, и поняла: надо спасаться", - говорит Юни, жительница острова Суматра.

Теперь она вместе с сотнями других людей находится во временном убежище. При этом власти Индонезии предупреждают, что на Суматре и Яве угроза повторного удара стихии сохраняется.

"Я очень боюсь, - признается Рустина, рыбак из провинции Лумпанг. - Накануне мы должны были пополнить наши запасы, когда вдруг увидели огромную волну. Я и другие рыбаки вместе с семьями принялись бежать. Сколько мы здесь пробудем не знаю. Наверное, пока океан не успокоится".

Как отмечают эксперты, система раннего оповещения о надвигающемся цунами в Индонезии работает неэффективно, аппратура устарела, несмотря на то, что островное государство часто испытывает на себе крутой нрав стихии.

По словам известного океанолога Саймона Боксала, главная проблема в том, что "система оповещения просто не сработала". "Да, до западного побережья Индонезии цунами добралось всего за десять минут. Но даже учитывая скорость волны, у людей могло быть несколько драгоценных минут, чтобы спастись", - считает Боксал.

В воскресенье у южной части острова Суматра было зафиксировано землетрясение силой 5 баллов. Эксперты не исключают, что в ближайшие часы здесь может последовать новый удар цунами.