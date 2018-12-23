Судно Open Arms с мигрантами примет Испания

Сотрудник Proactiva Open Arms Жерар Касаль говорит: "Сейчас мы направляемся в Альхесирас на юге Испании и ждем официального подтверждения, но испанские власти сказали нам двигатьcя в этом направлении до новых указаний. На данным момент мы находимся в 900 миль от этого места, поэтому, в зависимости от погодных условий, мы сможем прибыть туда между 28 и 30 декабря, надеюсь, что 28 декабря. Позади нас остался остров Линоза, затем мы подойдем к острову Пантеллерия с западной стороны, наш путь лежит параллельно береговой линии Туниса. В рамках двух операций мы смогли эвакуировать с судна трех человек, вертолет забрал новорождённого ребенка, он появился на свет два дня назад и ничего не ел с рождения, и, конечно, с ним забрали его мать, а затем мы эвакуировали 14-летнего мальчика, который путешествует один, у него началось воспаление из-за инфекции на лице, его забрали вчера днем".

По данным Международной организации по миграции, с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 113 145 нелегальных мигрантов и беженцев. Более 56 тысяч из них приняла Испания. Вместе с тем, поток прибывающих за минувшие 12 месяцев существенно уменьшился по сравнению с прежними годами.