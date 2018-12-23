В Южно-Сахалинске под девизом "У нас нет лишней земли" прошла акция против возможной, как здесь опасаются, передачи Японии части Курильских островов. В манифестации, по разным данным, приняли участие от 250 до полутора тысяч человек. Демонстранты заявляли о том, что границы России и ее территориальная целостность нерушимы. Помимо требования федерального масштаба митингующие высказались против объединения Сахалина и Приморского края.
Акция на Сахалине: "У нас нет лишней земли"
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза. Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи.