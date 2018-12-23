Акция на Сахалине: "У нас нет лишней земли"

В Южно-Сахалинске под девизом "У нас нет лишней земли" прошла акция против возможной, как здесь опасаются, передачи Японии части Курильских островов. В манифестации, по разным данным, приняли участие от 250 до полутора тысяч человек. Демонстранты заявляли о том, что границы России и ее территориальная целостность нерушимы. Помимо требования федерального масштаба митингующие высказались против объединения Сахалина и Приморского края.