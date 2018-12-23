Пожар на руднике в Прикамье

В Пермском крае понедельник 24 декабря объявлен днём траура по погибшим при пожаре на руднике "Уралкалия" в городе Соликамске.

Трагедия произошла утром в субботу. В строящемся стволе шахты на глубине более 360 метров началось возгорание. По словам представителей компании, загорелись монтажная пена и строительный мусор, что привело к сильному задымлению.

В это время под землёй находились 17 горняков. Восьми из них удалось выбраться. Остальные оказались заблокированы и спастись не сумели. Сообщается, что тела всех девяти погибших шахтёров подняты на поверхность.

Причины ЧП устанавливаются. Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлёкших смерть трех и более человек".