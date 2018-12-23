Зимние чудища Баварии

В баварском городке Кирхзеон хранят верность традициям. Ежегодно в период с 21 декабря по 6 января на улицах появляются старухи-ведьмы перхты. В языческой Европе они воплощали в себе символ зимнего солнцестояния, а со временем превратились в мифического персонажа, проверяющего, были ли послушными дети в течении года.

Шествие ряженых возглавляет Вольфганг Юбелакер. Он рассказывает: "Ыстародавние времена существовало поверье — насколько высоко прыгнет перхта, такой высоты и будет пшеница в следующем году. С помощью наших барабанов, шума и танцев мы хотим разбудить природу. Но самое важное, чтобы вернулся свет. Солнце должно вернуться".

Перхты могут быть добрыми и злыми, поэтому нужно иметь при себе подарки.

Местная жительница Андреа говорит: "Для нас это очень важная традиция. В Баварии традиции всегда играли важную роль в жизни людей и мы должны их сохранять. В прошлом году моя дочка Фрида был напугана масками, а сегодня она уже сама изображает перхту".