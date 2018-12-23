Японцы поздравляют императора Акихито

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Более 75 тысяч жителей Японии, несмотря на моросящий дождь, пришли к императорскому дворцу в центре Токио, чтобы поздравить монарха с днем рождения. Императору Акихито исполнилось 85 лет. По традиции Акихито трижды появился перед людьми на закрытом стеклом балконе одного из зданий вместе с императрицей Митико и другими членами семьи.

Ранее на пресс-конференции император подчеркнул, что необходимо помнить те "бесчисленные жизни, которые были потеряны в годы Второй мировой войны", и что нынешние мир и процветание Японии построены "на огромных жертвах и безустанных стараниях японского народа в послевоенный период".