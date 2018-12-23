Цунами в Индонезии: сотни жертв и пострадавших

Свыше 220 человек погибли, около 850 пострадали в результате цунами в ночь на воскресенье в Индонезии. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Число пропавших без вести может достигать нескольких сотен человек. Неизвестна судьба зрителей концерта на пляже, на которых обрушилась разрушительная волна: на новогодний праздник в районе Пандегланг провинции Бантен на острове Ява собрались сотрудники одной из местных компаний.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил свои соболезнования и сообщил, что на месте трагедии уже находятся представители правительства и военные. По его словам, число погибших будет увеличиваться.

Цунами произошло в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. высота волн достигала трех метров. При этом по данным индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики волны не должны были превышать одного метра, в связи с чем власти Индонезии признали отсутствие систем раннего предупреждения о цунами, причинами которых становятся извержения вулканов.

В конце сентября на острове Сулавеси произошло сильное землетрясение, ставшее причиной разрушительного цунами, высота волн при котором достигала семи метров. Впоследствии власти признали, что система раннего обнаружения цунами полноценно не функционирует в Индонезии уже шесть лет.

С 2012 года в стране не действует глубоководный буй раннего обнаружения — один из ключевых элементов системы. Сейчас в стране действуют лишь около 130 датчиков изменения уровня моря, а в Японии их около тысячи.